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Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 09:19
Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом
Западную Украину накрыло непогодой (Коллаж РБК-Украина)

От жуткой грозы с ливнем и градом пострадало сразу несколько областей на Западе Украины

Погода в Украине в последние дни доставляет жителям немало неприятностей. Сильные ливни, жуткие грозы, штормовой ветер и огромный град накрывает почти ежедневно несколько областей страны.

В четверг, 11 июня, стихия обрушилась на Запад Украины. В Черновицкой области прошел сильный град, который наделал дыры в домах местных жителей и побил все огороды. Во Львове улицы превратились в реки из-за сильной грозы с ливнем, а на Закарпатье подтопило дома, разрушило 4 моста и размыло дорогу.

Черновицкая область

В Новоселицком районе выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители рассказали, что в области бушевал ливень и штормовой ветер. Непогода разгулялась в поселке Должок, Шишковцы, Берестя и Малиновка.

"Повредило огородину, из Должка сообщают о продырявленных крышах. Потери пока подсчитывают", - сообщила на своей странице в Facebook местная журналистка Анна Вакарчук.

Львовская область

Львов в четверг залило сильным дождем. Гроза бушевала в течение часа и успела наделать беды в городе и окрестностях. Улицы города превратились в реки, во многих районах обрушились деревья, а Брюховичах дерево упало на дачный домик и убило молодую девушку, которая в нем находилась.

Закарпатская область

В Должанском районе непогода подтопила более 40 домов, разрушила 4 моста и 100 метров береговой линии потока Мочарний. Также повреждено дорожное покрытие протяженностью 2 км.

Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом

Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом

Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом

Стихия на Западе Украины: регион накрыло жуткими ливнями и гигантским градом

Закарпатскую область залило сильными дождями

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровенской области разбушевалась стихия и выпал гигантский град.

А также мы рассказывали о том, что на украинский курорт обрушился торнадо и град.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины стихийное бедствиеГрадливеньГидрометцентр
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