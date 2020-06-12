В Україну рухається справжня стихія: шквали, зливи і навіть смерчі

Погода в Україні (фото: колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні може бути небезпечною на найближчих вихідних

Погода в Україні на вихідних буде під дією циклонів, які зумовлять періодичні дощі та грози майже по всій країні. Можливі зливи, шквали й навіть смерчі. А вже в неділю варто чекати зниження температури. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко й Український гідрометцентр.

Наталка Діденко в Facebook пише, опади з західних областей в суботу почнуть поширюватися по всій території, а в неділю охоплять вже всю країну. Не зачепить грозами хіба що Схід країни.

"Враховуючи значні контрасти - перед північним фронтом +30+36 градусів, а за фронтом +20+25 градусів - в зонах дощів будуть гриміти грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів", - попередила синоптик.

Завтра, 13 червня, спека буде ще триматися. У більшості областей +30+35, на Заході від +25 до +29 градусів.

А ось вже в неділю температура знизиться до +23+29 градусів, але на Сході все ще спекотно - від +28 до +33.

У Києві в суботу буде спекотно - від +30 до +32 градусів. Але у другій половині дня зберуться хмари й вірогідний дощ з грозою. 14 червня в столиці буде комфортне тепло від +25 до +27 і періодичні грозові дощі.

А ось синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, як по областях розподіляться дощі, і де яка буде температура.

Погода в Україні 13 і 14 червня (фото: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, в Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч, з'явилися видовищні фото.

Також повідомлялося, що Західну Україну накрило страшними зливами та величезним градом.

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Автор: Светлана Мащенко