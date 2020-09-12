В Украину доставили уникальное авто: одно на всю страну (фото)

В Запорожье появился раритетный автомобиль, который выпустили еще в 1947 году
В Украину привезли уникальное американское авто - Lincoln Н 1947 года выпуска. Посмотреть на него можно в запорожском музее техники "Фаэтон", и в такой модификации в нашей стране машина единственная.
Фото автомобиля и его описание разместили на странице Facebook музея техники.
И хотя авто было выпущено более 70 лет назад, его двигатель до сих в рабочем состоянии.
Серия американских автомобилей Lincoln H была представлена в 1946 году. Доступна она была в виде купе, кабриолета или седана. Машины отличалась стилем, аналогичным Lincoln Continental Mk1.
В Украину привезли уникальное авто - Lincoln H, 1947 года (фото: facebook.com/faetonzpua)
Lincoln H Series также часто называли Zephyr, но это была отдельная модель, которая производилась до 1948 года. В целом же серия не имела официального название, а автомобили именовали просто Lincoln (Lincoln Coupe, Lincoln Convertible и прочее).
В музее рассказали, что это авто абсолютно уникально, и в Украине такая комплектация и модификация является единственной.
Скоро машину отправят на реставрацию, и тогда посетители музея смогут посмотреть на это чудо послевоенного времени.
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