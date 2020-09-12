В Україну доставили унікальне авто: одне на всю країну (фото)

В Україну привезли унікальне американське авто - Lincoln Н 1947 року випуску. Подивитися на нього можна в запорізькому музеї техніки "Фаетон", і в такій модифікації в нашій країні машина єдина.

Фото автомобіля і його опис розмістили на сторінці Facebook музею техніки.

І хоча авто було випущено понад 70 років тому, його двигун досі в робочому стані.

Серія американських автомобілів Lincoln H була представлена в 1946 році. Доступна вона була у вигляді купе, кабріолета або седана. Машини відрізнялася стилем, аналогічним Lincoln Continental Mk1.

В Україну привезли унікальне авто - Lincoln H, 1947 року (фото: facebook.com/faetonzpua)

Lincoln H Series також часто називали Zephyr, але це була окрема модель, яка виготовлялась до 1948 року. В цілому ж серія не мала офіційної назви, а автомобілі іменували просто Lincoln (Lincoln Coupe, Lincoln Convertible та інше).

У музеї розповіли, що це авто абсолютно унікальне, і в Україні така комплектація і модифікація є єдиною.

Скоро машину відправлять на реставрацію, і тоді відвідувачі музею зможуть подивитися на це диво післявоєнного часу.

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