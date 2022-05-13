Украинцы за границей могут получить больничный: как это сделать

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома во время войны и уехать в другие страны, смогут получить электронный больничный.
Об этом рассказали в Министерстве охраны здоровья.
Граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.
Свяжитесь со своим семейным врачом с помощью мессенджера или электронной почты.
Для заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение того, что его пациент нуждается в лечении или медицинских услугах. Таким подтверждением может быть справка или выписка, в котором указан диагноз пациента.
Если справку выдали за границей, то врач в Украине может запросить ее перевод.
Получить больничный по такой схеме можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.
Как мы ранее писали, Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей.
Также мы сообщали, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача.