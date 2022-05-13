Украинцы за границей могут получить больничный: как это сделать

Кто может получить больничный

те, у кого обнаружилось заболевание или травма общего характера;

те, кто ухаживает за больным ребенком;

по беременности и родам;

если нужно ортопедическое протезирование.

Граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.

Как оформить больничный

Свяжитесь со своим семейным врачом с помощью мессенджера или электронной почты.

Для заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение того, что его пациент нуждается в лечении или медицинских услугах. Таким подтверждением может быть справка или выписка, в котором указан диагноз пациента.

Если справку выдали за границей, то врач в Украине может запросить ее перевод.

Получить больничный по такой схеме можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.