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Украинцы за границей могут получить больничный: как это сделать

Как получить больничный во время войны, если вы за границей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома во время войны и уехать в другие страны, смогут получить электронный больничный.

Об этом рассказали в Министерстве охраны здоровья.

Кто может получить больничный

  • те, у кого обнаружилось заболевание или травма общего характера;
  • те, кто ухаживает за больным ребенком;
  • по беременности и родам;
  • если нужно ортопедическое протезирование.

Граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.

Как оформить больничный

Свяжитесь со своим семейным врачом с помощью мессенджера или электронной почты.

Для заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение того, что его пациент нуждается в лечении или медицинских услугах. Таким подтверждением может быть справка или выписка, в котором указан диагноз пациента.

Если справку выдали за границей, то врач в Украине может запросить ее перевод.

Получить больничный по такой схеме можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Как мы ранее писали, Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей.

Также мы сообщали, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача.

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