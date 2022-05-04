Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

“В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ожидают родов. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование документа о нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат”, - рассказали в министерстве.

Для того чтобы получить такой больничный, нужно: