ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 14:48
Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей Фото: Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за границей (freepik)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру получения больничного для беременных украинок, вынужденных выехать за границу из-за российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ожидают родов. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование документа о нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат”, - рассказали в министерстве.

Для того чтобы получить такой больничный, нужно:

  1. Связаться с врачом, который ведет или вел беременность, и заявить о желании сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
  2. Если контакт с врачом был утрачен, можно обратиться к другому. В таком случае новому врачу необходимо предоставить документ, подтверждающий беременность и ее срок.
  3. После этого врач проверит медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности, что станет основанием для больничного.

Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
больничный беременная Беженцы Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны