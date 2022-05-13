Українці за кордоном можуть отримати лікарняний: як це зробити

Українці, які були змушені покинути свої будинки під час війни і похати в інші країни, зможуть отримати електронний лікарняний.
Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.
Громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат.
Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем за допомогою месенджера або електронної пошти.
Для висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження того, що його пацієнт потребує лікування або медичних послуг. Таким підтвердженням може бути довідка або виписка, в якому вказано діагноз пацієнта.
Якщо довідку видали за кордоном, то лікар в Україні може запросити її переклад.
Отримати лікарняний за такою схемою можна під час дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування.
Як ми раніше писали, МОЗ спростило отримання лікарняного для вагітних українок за кордоном.
Також ми повідомляли, що люди, вимушені покинути свої будинки через війну, і переселитися в інші міста, мають право оформити лікарняний у лікаря.