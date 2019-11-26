Украинцы выиграли на престижном кинофестивале, но поехать не смогли: не дали визу

Украинская короткометражка "Танцующая с дельфином" получила награду престижного американского кинофестиваля в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший фильм экспериментального жанра".

Фильм "Танцующая с дельфином" был снят семьей из Киева Геннадием и Татьяной Томилиными. Главная героиня фильма – их шестилетняя дочь Каролина. На кадрах фильмах – девочка танцует с дельфином под водой. Съемки проводились в открытом море.

Кадр из фильма

Ни Геннадий Томилин, ни его супруга, никогда ранее не имели отношения к кинематографу и съемками, тем более подводными, не занимались. Фильм родился случайно – Геннадий Томилин захотел снять свою дочь вместе с дельфином под водой. Видео получилось просто магическим.

Текст к фильму написала Татьяна Томилина вместе с племянницей.

Кроме того, стало известно, что Томилины собирались отправить это видео совершенно на другой конкурс, а о Голливуде – даже не задумывались. Они были очень удивлены, что их короткометражка попала на престижный кинофестиваль в Лос-Анджелесе.

Украинская короткометражка получила награду престижного кинофестиваля

Однако поехать на презентацию фильма семья Томилиных не смогла, так как шестилетней Каролине не дали визу. Вместо авторов видео на конкурс поехала их подруга Катерина Лихачева.

Она сообщила, что танец ребенка с дельфином очень впечатлил жюри и поэтому они уверенно присудили награду работе украинцев.

"Каролина танцует с дельфином"

"Мы были в шоке. И понимали, что поехать при всем желании не сможем: у Каролины нет визы, а до фестиваля оставалось всего две недели. К тому же у нас как раз на это время был куплен тур в Египет. Поэтому на самом фестивале присутствовал наш представитель Катя Лихачева. Мы узнали ее благодаря супруге дельфинотерапевта из Турции. Оказалось, что, Катя сама из Беларуси, но сейчас снимается в Голливуде и живет в Лос-Анджелесе. Катя получила за нас награду. Передала нам, что члены жюри были в восторге от нашего фильма. Особенно когда узнали, что мы с мужем — совсем не профессионалы и подводной съемкой занимались впервые", -рассказала Татьяна Томилина.