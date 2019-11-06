ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский фильм получил престижную награду: все подробности

STYLERФильмы и сериалы    06.11.2019 - 22:41
Украинский фильм получил престижную награду: все подробности
Украинский фильм получил престижную кинопремию в Японии (Фото: tiff-jp.net)

Фильм украинского режиссера был отмечен на международном фестивале

Украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича стал призером Международного кинофестиваля в Японии. Об этом сообщил автор фильма на своей странице в социальной сети Facebook.

Фильм "Атлантида" ранее стал призером 76-го Венецианского фестиваля. В Японии он получил награду в номинации "Лучший фильм" в отдельной программе "Горизонты".

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, в котором война на востоке Украине уже завершена. Для создания киноленты Васянович не стал приглашать профессиональных актеров и главные роли сыграли люди, которые видели военные действия собственными глазами – ветераны АТО, военные ВСУ и волонтеры.

"Опять победа! "Атлантида" получила Специальный приз жюри на международном кинофестивале в Токио!" – написал режиссер на своей странице.

Сам Валентин Васянович не присутствовал на церемонии вручения наград, однако он отправил сообщение, в котором указал, что для него большая честь получить награду от той страны, которая пережила войну и понимает боль украинского народа. Приз за украинский фильм получил один из актеров фильма Андрей Рымарук.

"Атлантида", режиссер Валентин Васянович

Стоит отметить, что Валентин Васянович работал над лентой "Атлантида" как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

Ведьмак: когда выйдет самый ожидаемый сериал (видео) Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео)
Новости Украины фильмыкинопремия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь