Украинский фильм получил престижную награду: все подробности

Украинский фильм получил престижную кинопремию в Японии (Фото: tiff-jp.net)

Фильм украинского режиссера был отмечен на международном фестивале

Украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича стал призером Международного кинофестиваля в Японии. Об этом сообщил автор фильма на своей странице в социальной сети Facebook.

Фильм "Атлантида" ранее стал призером 76-го Венецианского фестиваля. В Японии он получил награду в номинации "Лучший фильм" в отдельной программе "Горизонты".

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, в котором война на востоке Украине уже завершена. Для создания киноленты Васянович не стал приглашать профессиональных актеров и главные роли сыграли люди, которые видели военные действия собственными глазами – ветераны АТО, военные ВСУ и волонтеры.

"Опять победа! "Атлантида" получила Специальный приз жюри на международном кинофестивале в Токио!" – написал режиссер на своей странице.

Сам Валентин Васянович не присутствовал на церемонии вручения наград, однако он отправил сообщение, в котором указал, что для него большая честь получить награду от той страны, которая пережила войну и понимает боль украинского народа. Приз за украинский фильм получил один из актеров фильма Андрей Рымарук.

"Атлантида", режиссер Валентин Васянович

Стоит отметить, что Валентин Васянович работал над лентой "Атлантида" как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.