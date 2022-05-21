Украинцы выбрали новую военную почтовую марку. Результаты конкурса

По замыслу Укрпочты, народный выбор и приобщение граждан к созданию современного филателистического искусства в нашей стране должен стать хорошей традицией для украинцев.

Так, было запущено голосование с 14 мая и до 21-го включительно по теме следующей патриотичной почтовой марки. Тема, собравшая наибольшее количество голосов, будет использована в следующем почтовом выпуске, который будет уже в июне-июле.

Какие эскизы принимали участие в конкурсе

Героям слава!

Путин, Москва пылает, Гаага ожидает

Пес Патрон с ГСЧС

"Ой у лузі червона калина..."

Добрый вечер, мы из Украины.

Результаты голосования

И вот в субботу, 21 мая, определился победитель. Им стал эскиз со знаменитой фразой участника группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, с которой обычно музыканты начинают свои концерты на гастролях по всему миру. Выражение "Добрый вечер, мы из Украины" ("Доброго вечора, ми з України") с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства стало активно использоваться в сообщениях военных, чиновников, простых украинцев, появилась масса роликов с ее использованием, в частности - в музыкальных, которые сейчас также можно слышать на рингтонах.

Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Facebook, такую новую патриотическую марку выбрали более полумиллиона украинцев.

"Сегодня подводим итоги голосования за новую военную марку, которая в течение недели продолжалась в "Дії" и на сайте Укрпочты. Всего мы получили около 650 тысяч голосов. Из них более 550 тысяч - в приложении "Дія". Среди 5 версий победителем стал вариант "Добрый вечер, мы из Украины". За него суммарно отдали 229783 голоса", - говорится в сообщении.

Как распределились голоса

На 2-м месте оказался "Пес Патрон" - 182 236 голосов.

3-е место - "путин, Москва пылает, Гаага ожидает" с 88 035 голосами.

Выбор дизайна

Сам дизайн марки, точнее его выбор, будут определять уже на втором этапе голосования.

"Надеюсь, что ее ждет не меньший успех, чем у "русского военного корабля… ВСЕ", - отметил Федоров.