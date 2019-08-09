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Мощный ураган с ливнем пронесся Одессой: впечатляющие фото и видео

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 18:31
Мощный ураган с ливнем пронесся Одессой: впечатляющие фото и видео
Ливень с ураганом затопил Одессу (коллаж: РБК-Украина)

Ураган с порывами ветра и ливнем вновь накрыл Одессу

Ураган пронесся Одессой в пятницу, 9 августа. Не прошло и недели от предыдущего урагана, как новая стихия с ливнем, грозой и мощными порывами ветра наделала беды в городе. Деревья падали прямо на дороги, а ливневки не справлялись потоками воды, пишет издание УСИ Одесса.

А на одном из пляжей Одессы надувная горка сорвалась с металлической конструкции и упала прямо на ребенка.

В районе Музкомедии дерево рухнуло посреди дороги. Было парализовано движение трамваев, пострадала одна машина.

Мощный ураган с ливнем пронесся Одессой: впечатляющие фото и видео

Ураган и ливень в Одессе (фото: УСИ Одесса)

Ураган и ливень в Одессе (видео: YouTube/УСИ Одесса)

Ураган и ливень в Одессе (видео: YouTube/УСИ Одесса)

Ливень затопил Греческую площадь. Ливневки не справлялись с потоками воды.

Ураган и ливень в Одессе (видео: YouTube/УСИ Одесса)

Центральная улица Одессы - Дерибасовская, буквально после 10 минут ливня снова превратилась в реку. 

Ураган и ливень в Одессе (видео: YouTube/УСИ Одесса)

Ураган и ливень в Одессе (видео: YouTube/УСИ Одесса)

 

Ураган и ливень в Одессе (фото: УСИ Одесса)

К слову, о надвигающейся на регион грозе на своей странице сообщала и Наталка Диденко. Синоптик посоветовала отдыхающим на южном побережье быть осторожными и следить за детьми.

Мощный ураган с ливнем пронесся Одессой: впечатляющие фото и видео

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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