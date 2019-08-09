Под Киевом мощный ураган снес крыши с домов: захватывающее видео

В Вышгороде сильный ураган снес шифер с крыши (иллюстративное фото: pixabay.com)

Киев и область второй день в подряд страдает от стихии

В последний рабочий день недели, 9 августа, по Киеву и Киевской области прошелся сильный ураган с дождем. При этом из-за мощного ветра в Вышгороде снесло шифер с крыши дома.

На видео видно, как сильный ветер гнет не только деревья, но и срывает с крыши шифер.

В Вышгороде сильный ураган снес шифер с крыши (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также появилось видео урагана из Киева. На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.

Ураган в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Стоит отметить, что ураган уже второй день подряд накрывает Киев и область. Вчера, 8 августа, ненастье стало причиной падения 120 и повреждения почти 150 деревьев.

Последствия урагана в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

При этом больше всего вреда гроза принесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районах. Кроме того, в аварийно-диспетчерскую службу Управления городской станции защиты зеленых насаждений "Киевзеленстрой" с начала непогоды поступило 45 вызовов. Для ликвидации аварийных ситуаций было организовано 3 бригады и привлечено 3 автовышки.

Напомним, что мощный ураган с ливнем пронесся Одессой. Деревья падали прямо на дороги, а ливневки не справлялись потоками воды.

Ранее сообщалось о том, что под Мелитополем на видео сняли необычный смерч, который полностью состоял из летающих и жужжащих насекомых.