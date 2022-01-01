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Украинцы устроили новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира

Автор: Татьяна Самарук

В Дубае украинская компания создала новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира Burj Khalifa.

Видео опубликовали на Facebook-странице "Ukrainian Community in the UAE".

Так, украинская компания Magic Innovations создавала LED-шоу по которому Дубай встречал Новый 2022 год!

В частности, проект 8-минутного шоу для крупнейшего LED-экрана в мире разрабатывался почти 2 месяца. К тому же за это время дизайнеры и концепт-художники создали более 200 уникальных сценок для самого ожидаемого праздника года.

Все зрители могли увидеть видео длиной 1 километр на 828-метровом медиафасаде здания.

Украинская компания создала новогоднее LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что украинцы молодцы

  • В Новый год со здоровьем и хорошим настроением;
  • Какое замечательное начало Нового года;
  • Браво!;
  • Гордимся;
  • Молодцы. Это невероятно.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом.

Также мы писали, что под Херсоном отец с сыном 10 дней украшали дом новогодней инсталляцией.

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