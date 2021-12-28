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Под Херсоном отец с сыном 10 дней украшали дом новогодней инсталляцией: результат - на ярком видео

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Геническ, Вторник 28 декабря 2021 22:40
Под Херсоном отец с сыном 10 дней украшали дом новогодней инсталляцией: результат - на ярком видео Коллаж РБК-Украина: под Херсоном семья организовала необычный новогодний декор дома
Автор: Владимир Костырин

Под Херсоном в курортном Геническе семья организовала необычайный новогодний декор с яркой инсталляцией своего дома и придомовой территории, а на украшения отец с сыном потратили целых 10 дней. Впрочем, результат этого стоил.

Ролик о процессе масштабной работы и ее конечный итог опубликовал сын главы семейства Алексей Давыдов в своем YouTube-канале.

Отмечается, что подобные украшения двора новогодней иллюминацией для них уже стала семейной традицией. Но в этот раз мастера превзошли сами себя, и просидели 10 дней на крыше и арке, в палисаднике и на вышке, на заборе и на лестнице, чтобы закрепить десятки тысяч новогодних огней.

Кроме того, отец с сыном собрали елку высотой в 6 метров. Праздничное дерево украсили особыми гирляндами, и теперь хвойная красавица светится новыми современными неоновыми огнями.

Также соорудили фигуру "Снеговика саксофониста" - теперь "каждый вечер с 17:00 будет встречать не только яркими современными лед огнями, но и звучать рождественская и современная мелодия".

Разноцветными огнями теперь светится крыша дома, и другие объекты во дворе.

Сложно представить, как такая новогодняя масштабная иллюминация отразится на счетах за электричество, но настоящую новогоднюю сказку и яркое настроение для себя и соседей жители Геническа организовали на все сто.

"В общем как мы создавали сказку, и что нового сделали в этом году, смотрите в этом выпуске!" - предложил Алексей пользователям сети.

Видео: семья из Геническа 10 дней украшала дом и двор новогодней инсталляцией

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти елку от кота, а кота от елки.

А также писали, как выбрать безопасные гирлянды и салюты на Новый год.

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Геническ Новый год
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