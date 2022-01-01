Українці влаштували новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу

В Дубаї українська компанія створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу Burj Khalifa.
Відео опублікували на Facebook-сторінці "Ukrainian Community in the UAE".
Так, українська компанія Magic Innovations створювала LED-шоу за яким Дубай зустрічав новий 2022 рік!
Зокрема, проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану у світі розроблявся майже 2 місяці. До того ж за цей час дизайнери та концепт-художники створили понад 200 унікальних сценок для найочікуванішого свята року.
Усі глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що українці молодці
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