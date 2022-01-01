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Українці влаштували новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу

Автор: Тетяна Самарук

В Дубаї українська компанія створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу Burj Khalifa.

Відео опублікували на Facebook-сторінці "Ukrainian Community in the UAE".

Так, українська компанія Magic Innovations створювала LED-шоу за яким Дубай зустрічав новий 2022 рік!

Зокрема, проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану у світі розроблявся майже 2 місяці. До того ж за цей час дизайнери та концепт-художники створили понад 200 унікальних сценок для найочікуванішого свята року.

Усі глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі.

Українська компанія створила новорічне LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що українці молодці

  • В Новий рік зі здоров'ям і гарним настроєм;
  • Який чудовий початок Нового року;
  • Браво!;
  • Пишаємось;
  • Молодці. Це неймовірно.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом чоловік казково прикрасив свій будинок.

Також ми писали, що під Херсоном батько з сином 10 днів прикрашали оселю новорічною інсталяцією.

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ДубайНовий рік