Украинцы устроили новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира
В Дубае украинская компания создала новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира Burj Khalifa.
Видео опубликовали на Facebook-странице "Ukrainian Community in the UAE".
Так, украинская компания Magic Innovations создавала LED-шоу по которому Дубай встречал Новый 2022 год!
В частности, проект 8-минутного шоу для крупнейшего LED-экрана в мире разрабатывался почти 2 месяца. К тому же за это время дизайнеры и концепт-художники создали более 200 уникальных сценок для самого ожидаемого праздника года.
Все зрители могли увидеть видео длиной 1 километр на 828-метровом медиафасаде здания.
Украинская компания создала новогоднее LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)
Happy new year 2022— Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021
Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что украинцы молодцы
- В Новый год со здоровьем и хорошим настроением;
- Какое замечательное начало Нового года;
- Браво!;
- Гордимся;
- Молодцы. Это невероятно.
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