Украинцы устроили новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира

В Дубае украинская компания создала новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира Burj Khalifa.

Так, украинская компания Magic Innovations создавала LED-шоу по которому Дубай встречал Новый 2022 год!

В частности, проект 8-минутного шоу для крупнейшего LED-экрана в мире разрабатывался почти 2 месяца. К тому же за это время дизайнеры и концепт-художники создали более 200 уникальных сценок для самого ожидаемого праздника года.

Все зрители могли увидеть видео длиной 1 километр на 828-метровом медиафасаде здания.

Украинская компания создала новогоднее LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)

Happy new year 2022

Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv — Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что украинцы молодцы