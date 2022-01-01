Українці влаштували новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу

В Дубаї українська компанія створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу Burj Khalifa.

Так, українська компанія Magic Innovations створювала LED-шоу за яким Дубай зустрічав новий 2022 рік!

Зокрема, проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану у світі розроблявся майже 2 місяці. До того ж за цей час дизайнери та концепт-художники створили понад 200 унікальних сценок для найочікуванішого свята року.

Усі глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі.

Українська компанія створила новорічне LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)

Happy new year 2022

Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv — Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що українці молодці