Українці влаштували новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу
В Дубаї українська компанія створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу Burj Khalifa.
Відео опублікували на Facebook-сторінці "Ukrainian Community in the UAE".
Так, українська компанія Magic Innovations створювала LED-шоу за яким Дубай зустрічав новий 2022 рік!
Зокрема, проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану у світі розроблявся майже 2 місяці. До того ж за цей час дизайнери та концепт-художники створили понад 200 унікальних сценок для найочікуванішого свята року.
Усі глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі.
Українська компанія створила новорічне LED-шоу (facebook.com/yevheniy.semenov)
Happy new year 2022— Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021
Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що українці молодці
- В Новий рік зі здоров'ям і гарним настроєм;
- Який чудовий початок Нового року;
- Браво!;
- Пишаємось;
- Молодці. Це неймовірно.
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