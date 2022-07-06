Украинцы требуют запретить офлайн обучение в школах до конца войны

С 1 сентября дети в Украине должны пойти учиться в школы офлайн. Это касается тех учеников, которые не проживают в зоне боевых действий. Многие родители выступают против такого решения и считают, что это небезопасно для детей в условиях войны.
Так, на сайте президента петиция о запрете офлайн обучения до конца военного положения набрала более 25 тысяч голосов.
Автор прошения - Мария Горшенева еще 8 июня создала его. На момент 6 июля петиция набрала 25771 голос. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
В ней сказано, что в Украине российские захватчики уничтожили 20% школ и детсадов и не все учебные заведения имеют бомбоубежища. Некоторые учебные заведения имеют узкие коридоры и лестничные пролеты.
Также это касается и детских садов. Автор считает, что там ответственность воспитателей в период войны еще выше.
"Если говорить о начальных школах и детсадах, то возраст учащихся требует еще большего внимания преподавателей и воспитателей во время экстренных событий. 1 воспитатель/преподаватель на 15 учащихся – нормальная пропорция ответственности?" - спрашивает автор прошения.
Также отмечается, что дети не смогут нормально концентрироваться, когда тревога началась или закончилась. Автор считает, что все обучение должно проходить только онлайн, никаких исключений быть не может.
По этому поводу мнения родителей разделились - одни считают, что даже во время войны должно быть обучение, иначе дети деградируют, другие уверены, что безопасность превыше всего.
Также многие считают, что родители должны иметь право выбора для своего ребенка - онлайн или офлайн.
Напомним, что недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона сообщил, что родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.
"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил министр образования и науки.
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