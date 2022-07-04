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Шкарлет назвал формат обучения с 1 сентября: к чему готовиться детям

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Понедельник 04 июля 2022 15:01
Шкарлет назвал формат обучения с 1 сентября: к чему готовиться детям Фото: Как будут учиться дети с 1 сентября (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С 1 сентября дети в Украине должны пойти учиться в школы офлайн. Это касается тех учеников, которые не проживают в зоне боевых действий. Безопасность школьников является первостепенным.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

Какие школы будут работать

Те школы, в которых нет укрытия или там не хватает для всех места, будут работать по сменам.

"В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен", – сообщил Сергей Шкарлетт.

Некоторые предметы могут преподавать онлайн

Также сейчас МОН рассматривает вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

"Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в хранилище, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях", – отметил Сергей Шкарлет.

Родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил министр образования и науки.

Как готовят школы к началу учебного года

Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.

Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

  • специалисты ГСЧС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • в школах должны действовать системы оповещения, и особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
  • в каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов;
  • в школах создаются запасы воды и медикаментов;
  • проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

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Как мы писали ранее, Кличко сделал важное заявление о школах и садиках Киева.

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