Как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги

Как же будут проходить уроки, если звучит сигнал воздушной тревоги?

С 1 сентября ученики сядут за парты только в тех регионах, где не идут боевые действия. Работать будут только те образовательные учреждения, где есть укрытия.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко сообщил, что сейчас идет подготовка к новому учебному году. Занятия планируется начать 1 сентября преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе. Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности.

Что сейчас проверяют в школах

Обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС.

Готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации.

У каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.

Создаются запасы воды и медикаментов.

Проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Как будут проходить уроки во время воздушной тревоги

Тимошенко сообщил, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать. Учителя по возможности смогут полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии.