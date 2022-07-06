Українці вимагають заборонити навчання в школах до кінця війни

З 1 вересня діти в Україні повинні піти вчитися в школи офлайн. Це стосується тих учнів, які не проживають в зоні бойових дій. Багато батьків виступають проти такого рішення і вважають, що це небезпечно для дітей в умовах війни.
Так, на сайті президента петиція про заборону офлайн навчання до кінця воєнного стану набрала понад 25 тисяч голосів.
Автор прохання - Горшеньова Марія ще 8 червня створила його. На момент 6 липня петиція набрала 25771 голос. Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.
У ній сказано, що в Україні російські загарбники знищили 20% шкіл і дитсадків і не всі навчальні заклади мають бомбосховища. Деякі навчальні заклади мають вузькі коридори і сходові прольоти.
Також це стосується і дитячих садків. Автор вважає, що там відповідальність вихователів в період війни ще вище.
"Якщо говорити про початкові школи та дитсадки, то вік учнів потребує ще більшої уваги викладачів та вихователів під час екстрених подій. 1 вихователь/викладач на 15 учнів - нормальна пропорція відповідальності?"- запитує автор прохання.
Також наголошується, що діти не зможуть нормально концентруватися, коли тривога почалася або закінчилася. Автор вважає, що все навчання повинно проходити тільки онлайн, ніяких винятків бути не може.
З цього приводу думки батьків розділилися - одні вважають, що навіть під час війни має бути навчання, інакше діти деградують, інші впевнені, що безпека понад усе.
Також багато хто вважає, що батьки повинні мати право вибору для своєї дитини - онлайн або офлайн.
Нагадаємо, що нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону повідомив, що батьки самі можуть обрати для своєї дитини формат навчання.
"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив міністр освіти і науки.
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