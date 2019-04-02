Украинцы требуют дебаты между Порошенко и Зеленским: все про флешмоб

Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые на выборах президента 2019 получили 31 марта большинство голосов избирателей, должны провести дебаты между собой перед вторым туром, назначенным на 21 апреля. Такая инициатива в социальных сетях стремительно набирает популярность.

Автором флешмоба #хочубачитидебати является член правления Национальной общественной телерадиокомпании UA: Общественное Александра Кольцова, которая запустила челлендж на своей странице в Facebook.

Она написала, что как избиратель хочет слышать, как думает, реагирует, аргументирует человек, собирающийся заговорить от имени страны.

"Вправе. Присоединяйтесь и требуйте. #Хочубачитидебати", - говорится в ее сообщении.

После этого украинцы, которые поддерживают идею проведения дебатов между Порошенко и Зеленским, в сети к своим постам добавляют данный хэштег.

Скрин: twitter.com/Natanelaaa

Инициативу Кольцовой в Facebook уже распространили около тысячи пользователей. Также челлендж требуют юзеры Twitter и Instagram.

Отмечается, что нужно написать вопрос к кандидатам в президенты, поставить тег #хочубачитидебаты и опубликовать в Instagram, Facebook или других соцсетях.

Скрин: facebook.com/michael.shchur

Общественный вещатель напомнил, что по закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 19 по 22 час в прямом эфире. То есть, по подсчетам, это должно произойти 19 апреля. Продолжительность - не менее 60 минут.

Вскоре акцию поддержали также известные политики, эксперты, журналисты и обещественные деятели.

Скрин: twitter.com/Zurab_Alasania

Флешмоб также поддержала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она сообщила, что зарегистрировала законопроект об обязательности дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром. Геращенко напомнила, что регистрировала такой законопроект в Верховной Раде предыдущего созыва для того, чтобы заставить прийти на дебаты Януковича.

"Тогда Партия реогионив не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня. Интересно, что сейчас штаб Зе повторяет мантру ПР - дебаты не актуально. Ну, если Зеленский боится дебатов, можно пригласить на дебаты Голобородько. Пусть так", - написала Геращенко.

Скрин: facebook.com/sergey.fursa

Как сообщалось ранее, по результатам выборов президента Украины согласно обработки ЦИК 99,77% протоколов, у Зеленского - 30,22%, а у Порошенко - 15,95%.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов президента 2019. Политконсультант и советник его штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что просто нужно дождаться официального объявления.

Напомним, что выборы президента 2019 проанализировали в Комитете избирателей Украины и сопоставили денежную сумму, которые кандидаты официально потратили на агитацию и залог по количеству голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов 31 марта на первом туре.