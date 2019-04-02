Зеленский готов к дебатам

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Советник штаба Зеленского заявил, что нужно дождаться его официального объявления начала второго тура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов президента 2019. Об этом отмечает политконсультант и советник его штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украины".

Однако, по его словам, нужно дождаться его официального объявления.

"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат. Как это будет происходить, когда, в каком режиме - я пока об этом ничего сказать не могу. Давайте дождемся сначала второго тура, а потом будет решать проблемы по мере их поступления", - сказал он.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга 31 марта, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов. По словам Порошенко, ключевым элементом второго тура президентских выборов должны быть дебаты.

В свою очередь Зеленский на брифинге 31 марта заявил, что готовый к дебатам с Порошенко.