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Опаснее, чем укус гадюки: Украину "оккупирует" ядовитое растение

Понедельник 14 сентября 2020 13:11
Опаснее, чем укус гадюки: Украину "оккупирует" ядовитое растение
Поля и луга Украины заполонило опасное растение (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине массово растет опасное растение, контакт с которым может привести к смерти

В Украине безконтрольно растет опасное экзотическое растение борщевик, контакт с которым может привести к летальному исходу. Эта "трава" семейства зонтичных с белыми цветочками буквально на днях стала причиной смерти женщины.

Токсическое растение в Европе называют "местью Сталина". Именно сейчас у растения опасный период размножения, говорится в сюжете ТСН.

Борщевик опаснее укуса гадюки, говорят специалисты, и советуют обходить его стороной. Он вырастает до пяти метров в высоту, и прикоснуться к этому гигантскому укропу – то же, что засунуть руку в пламя.

На коже после контакта могут оставаться царапины и волдыри. Дело в том, что сок борщевика под действием солнца нейтрализует меланин – защиту кожи от ультрафиолета.

Если вы все же контактировали с борщевиком, место ожога нужно немедленно промыть проточной водой и закрыть место контакта от солнца. А если кожа начнет жечь и начнется лихорадка – срочно обратиться за медпомощью.

Борщевик – токсичный оккупант родом из Северного Кавказа. Еще столетие назад его выращивали в ботанических садах, как экзотику. Но в 1940-х главный советский селекционер Петр Вавилов убедил аграриев, что борщевик – замечательный корм для скота.

Коровы ели, травились, а молоко было горьким, но оккупацию борщевика остановить было уже трудно. Там где растет борщевик, все остальное гибнет, а растет он теперь на огромных территориях Европы и Азии. Он очень быстро рассеивается по селах и городах.

В Украине засилье борщевика (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали про самое ядовитое растение Украины - цикуту, от отравления которым умер ребенок.

Также перечисляли милые на вид растения, что могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно.

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