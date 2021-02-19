Украинцы становятся богаче: у кого за год существенно выросли зарплаты
В Украине за 2020 год почти на 1000 гривен выросла официальная средняя заработная плата. Однако Госстат не только не учитывает теневые заработки, но и "не видит" самозанятых предпринимателей и структуры, в которых трудится менее 10 работников. Экономисты считают, что для ряда профессий карантин и удаленная работа вполне могли стать золотой жилой.
Об этом сообщает "Сегодня".
У кого за год выросли зарплаты:
- в госсекторе (из-за того, что выросла минимальная зарплата);
- у специалистов остродефицитных профессий (инженеры, рабочие-станочники, строители-универсалы, водители фур и т. д.);
- у медиков за счет надбавок за борьбу с коронавирусом.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также рассказал, в каких секторах зарплаты снизились.
"А вот в секторе общепита и отельного бизнеса заработки из-за карантина и локдауна упали ниже уровня 2019 года примерно на 10%", – отметил эксперт.
По данным члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в 2020 году произошел рост безработицы и долгов по зарплатам. Вместе с задержками по зарплате человека могли и просто уволить.
Повышение уровня жизни произошел не для всех украинцев, несмотря на статистический рост средних зарплат по стране, считает экономист.
Стоит напомнить, что Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).