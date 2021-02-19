Українці стають багатшими: у кого за рік суттєво зросли зарплати

В Україні за 2020 рік майже на 1000 гривень зросла офіційна середня заробітна плата. Однак Держстат не тільки не враховує "тіньові" заробітки, але і "не бачить" самозайнятих підприємців і структури, в яких працює менш як 10 працівників. Економісти вважають, що для ряду професій карантин і віддалена робота цілком могли стати золотою жилою.

Про це повідомляє "Сьогодні" .

У кого за рік зросли зарплати:

у держсекторі (через те, що зросла мінімальна зарплата);

у фахівців гостродефіцитних професій (інженери, робітники-верстатники, будівельники-універсали, водії фур і т. д.);

у медиків внаслідок надбавок за боротьбу з коронавірусом.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також розповів, в яких секторах зарплати знизилися.

"А от у секторі громадського харчування та готельного бізнесу заробітки через карантин і локдаун впали нижче рівня 2019 року приблизно на 10%", – зазначив експерт.

За даними члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у 2020 році сталося зростання безробіття і боргів по зарплатах. Разом із затримками по зарплаті людину могли й просто звільнити.

Зростання рівня життя сталося не для всіх українців, попри статистичний ріст середніх зарплат по країні, вважає економіст.