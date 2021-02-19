Українці стають багатшими: у кого за рік суттєво зросли зарплати
В Україні за 2020 рік майже на 1000 гривень зросла офіційна середня заробітна плата. Однак Держстат не тільки не враховує "тіньові" заробітки, але і "не бачить" самозайнятих підприємців і структури, в яких працює менш як 10 працівників. Економісти вважають, що для ряду професій карантин і віддалена робота цілком могли стати золотою жилою.
Про це повідомляє "Сьогодні".
У кого за рік зросли зарплати:
- у держсекторі (через те, що зросла мінімальна зарплата);
- у фахівців гостродефіцитних професій (інженери, робітники-верстатники, будівельники-універсали, водії фур і т. д.);
- у медиків внаслідок надбавок за боротьбу з коронавірусом.
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також розповів, в яких секторах зарплати знизилися.
"А от у секторі громадського харчування та готельного бізнесу заробітки через карантин і локдаун впали нижче рівня 2019 року приблизно на 10%", – зазначив експерт.
За даними члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у 2020 році сталося зростання безробіття і боргів по зарплатах. Разом із затримками по зарплаті людину могли й просто звільнити.
Зростання рівня життя сталося не для всіх українців, попри статистичний ріст середніх зарплат по країні, вважає економіст.
Варто нагадати, що Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у грудні 2020 року. Зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,6% працівників.
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше у порівнянні з груднем минулого року (12 264 гривень).