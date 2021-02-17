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Сколько украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен: данные Госстата

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 17:05
Сколько украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен: данные Госстата Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн - 16,0% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).

Среди них было начислено:

  • до 5000,00 грн - 7,0%,
  • от 5000,01 до 6000,00 грн - 16,0%,
  • от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,2%,
  • от 6500,01 до 7000,00 грн - 4,8%,
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,2%,
  • от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
  • от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • от 12000,01 до 15000,00 грн - 11,4%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,6%,
  • от 20000,01 до 25000,00 грн - 6,6%,
  • более 25000,00 грн - 9,6%.

Сколько украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен: данные Госстата

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

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