Сколько украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен: данные Госстата
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн - 16,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).
Среди них было начислено:
- до 5000,00 грн - 7,0%,
- от 5000,01 до 6000,00 грн - 16,0%,
- от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,2%,
- от 6500,01 до 7000,00 грн - 4,8%,
- от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,2%,
- от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
- от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
- от 12000,01 до 15000,00 грн - 11,4%,
- от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,6%,
- от 20000,01 до 25000,00 грн - 6,6%,
- более 25000,00 грн - 9,6%.
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.