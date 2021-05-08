Украинцы стали больше покупать авто из салонов: какие машины самые популярные

Кто больше всего покупает новые авто

Отмечается, что активно новые автомобили покупали киевляне. В прошлом месяце жители столицы зарегистрировали более 4 тыс. машин (против 1400, которые киевляне приобрели в апреле 2020 года). Также большое количество авто зарегистрировали в Днепре и Одессе.

Всего в апреле текущего года зарегистрировали 10 тыс. авто на общую сумму 330 млн долларов. И это без учета стоимости дополнительного оборудования.

"Для сравнения, в апреле прошлого года количество зарегистрированных авто составила 3 700", - говорят эксперты.

Самые популярные новые авто в апреле

Более 75% зарегистрированных автомобилей были кроссоверами и внедорожниками.

Самой популярной маркой в прошлом месяце была Toyota. Более 1 600 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Также спросом пользовались Renault, Kia, Skoda и Volkswagen.

Кроссовер Kia Sportage стал бестселлером среди моделей и покрыл более 6% апрельских продаж. Кроме него часто покупали Toyota RAV4 и Renault Duster.

"Автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 50%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в апреле, составляла почти 33 тыс. долларов", - говорят эксперты.