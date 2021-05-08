Українці стали більше купувати авто з салонів: які машини найпопулярніші

Хто найбільше купує нові авто

Зазначається, що активно нові автомобілі купували кияни. Минулого місяця жителі столиці зареєстрували понад 4 тис. машин (проти 1400, які кияни придбали у квітні 2020 року). Також велику кількість авто зареєстрували в Дніпрі та Одесі.

Загалом у квітні поточного року зареєстрували 10 тис. авто на загальну суму 330 млн доларів. І це без урахування вартості додаткового обладнання.

"Для порівняння, у квітні минулого року кількість зареєстрованих авто склала 3 700", - кажуть експерти.

Найпопулярніші нові авто у квітні

Понад 75% зареєстрованих автомобілів були кросоверами та позашляховиками.

Найпопулярнішою маркою минулого місяця була Toyota. Більше ніж 1 600 таких нових автомобілів отримали реєстрацію минулого місяця. Також попит мали Renault, Kia, Skoda і Volkswagen.

Кросовер Kia Sportage став бестселером серед моделей і покрив більш як 6% квітневих продажів. Крім нього часто купували Toyota RAV4 і Renault Duster.

"Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали частку ринку 50%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у квітні, становила майже 33 тис. доларів", - кажуть експерти.