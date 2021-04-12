Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы: потратили 660 млн долларов

В первом квартале 2021 года украинцы купили 21 тыс. новых автомобилей, а сумма покупок составила около 660 млн долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные нам экспертами RST.

Где чаще всего покупали новые авто и какие именно марки

Больше всего автомобилей, сообщают эксперты, было зарегистрировано в Киеве - более 8 300. Кроме киевлян, много машин покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья.

Лидером среди брендов в январе-марте была Toyota. Более 3 000 новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Кроме них украинцы часто выбирали Renault, Skoda, Kia и Hyundai.

Кроссовер Toyota RAV4 получил наибольшее число продаж среди моделей и покрыл 7% рынка. Также в Украине часто регистрировали Renault Duster и Kia Sportage.

Toyota RAV4 (фото: toyota.com.ru)

Почти 80% зарегистрированных автомобилей - кроссоверы. Доля авто, оборудованных дизельными моторами, составила 28% рынка, а средний объем двигателя составлял почти 2 л. Автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 55%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в марте, превысила 31 тыс. долларов.

Самые дорогие авто, купленные украинцами в 2021 году

Самыми дорогими автомобилями первого квартала были Rolls-Royce Cullinan и Wraith (каждая почти по 500 тыс. долларов); один Aston Martin DB11 (270 тыс. долларов) и два DBX (по 260 тыс. долларов), три Bentley Flying Spur, три Continental GT и пять Bentayga (стоимость каждой составляет почти по 300 тыс. долларов).

Rolls-Royce Cullinan (фото: wikipedia.org)

Rolls-Royce Wraith (фото: wikipedia.org)

Также в в первом квартале зарегистрировали восемь автомобилей Porsche 911, каждый из которых имеет ценник 165 тыс. долларов без учета цены дополнительного оборудования.

Добавим, что в прошлом году украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов. В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%. Самой популярной моделью в прошлом году была Toyota RAV4.