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Украинцы смогут растаможить авто через смартфон

Автор: Владимир Костырин

В Украине владельцы автомобилей получат возможность растаможить транспорт с помощью мобильного приложения и портала "Дія". Сейчас такая опция готовится к реализации в рамках запуска эксперимента, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

Об этом 15 сентября говорится в сообщении на Правительственном портале.

Чиновник отметил, что для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто составляло неудобства.

Ввиду этого правительство приняло постановление о старте реализации эксперимента о таможенном оформлении транспортных средств с "Дії".

Что можно будет сделать через смартфон:

  • подать необходимые документы на растаможку,
  • оплатить таможенный сбор онлайн через "Дію",
  • завершить таможенное оформление ТС в автоматическом режиме.

"Все очень удобно, просто и без никакой коррупции", - подчеркнул Шмыгаль.

Отмечается, что экспериментальный проект заработает только после принятия в Раде соответствующих изменений в законодательство.

Ранее сообщалось, что льготная растаможка "евроблях" дала сбой, из-за чего штрафы начали поступать друзьям и родственникам владельцев авто на иностранных номерах.

Также мы писали о том, что у украинцев отбирают "евробляхи" прямо во время растаможки.

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Растаможка евробляхДия