Українці зможуть розмитнити авто через смартфон

В Україні власники автомобілів отримають можливість розмитнити транспорт за допомогою мобільного додатку та порталу "Дія". Зараз така опція готується до реалізації в рамках запуску експерименту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході сьогоднішнього засідання Кабміну.

Про це 15 вересня йдеться в повідомленні на Урядовому порталі .

Зазначається, що експериментальний проект запрацює тільки після ухвалення в Раді відповідних змін до законодавства.

"Все дуже зручно, просто і без жодної корупції", - наголосив Шмигаль.

Зважаючи на це уряд ухвалив постанову про старт реалізації експерименту про митне оформлення транспортних засобів з "Дії".

Чиновник зазначив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

Раніше повідомлялося, що пільгове розмитнення "євроблях" дало збій, через що штрафи почали надходити друзям і родичам власників авто на іноземних номерах.

Також ми писали про те, що в українців відбирають "евробляхи" прямо під час розмитнення.