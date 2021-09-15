Українці зможуть розмитнити авто через смартфон

В Україні власники автомобілів отримають можливість розмитнити транспорт за допомогою мобільного додатку та порталу "Дія". Зараз така опція готується до реалізації в рамках запуску експерименту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході сьогоднішнього засідання Кабміну.
Про це 15 вересня йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.
Чиновник зазначив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.
Зважаючи на це уряд ухвалив постанову про старт реалізації експерименту про митне оформлення транспортних засобів з "Дії".
"Все дуже зручно, просто і без жодної корупції", - наголосив Шмигаль.
Зазначається, що експериментальний проект запрацює тільки після ухвалення в Раді відповідних змін до законодавства.
Раніше повідомлялося, що пільгове розмитнення "євроблях" дало збій, через що штрафи почали надходити друзям і родичам власників авто на іноземних номерах.
Також ми писали про те, що в українців відбирають "евробляхи" прямо під час розмитнення.