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Штрафы получают даже родственники: льготная растаможка "евроблях" дала сбой

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Пятница 13 августа 2021 16:39
Штрафы получают даже родственники: льготная растаможка "евроблях" дала сбой Коллаж РБК-Украина: за "евробляхи" начали штрафовать родственников владельцев
Автор: Тетяна Самарук

Штрафы за "евробляхи" в Украине начали поступать друзьям и родственникам их владельцев. В частности, это связано с тем, что владельцы просили ввести автомобиль в страну своих знакомых.

Об этом в комментарии UBR рассказал юрист "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

Так, теперь те, кто помог завести транспорт в Украину, будут получать штрафы.

По словам эксперта, западные области приближены к границе с ЕС, поэтому некоторые жители в свое время выехали туда для проживания. Однако, именно этих родственников, кумовьев и друзей украинцы из этих регионов и просили ввезти для них "евробляху".

Также специалист говорит, что льготная растаможка "евроблях" фактически дала сбой. В частности, из почти 500 тыс. человек, которые ввезли авто, им воспользовались только 17 тыс.

Как рассказывает специалист, здесь присутствует только одна проблема. А именно иностранцев, которые ввозили автомобили на еврономерах, "забыли" освободить от ответственности по ст. 469 Таможенного кодекса.

Кроме того, это и привело к тому, что кроме расходов на растаможку авто, уплату разового штрафа, также штраф в 34 тыс. грн придется платить и иностранцам, которые согласились на свое имя оформить такую машину.

В результате Львовская область, которая является одним из лидеров по количеству "євроблях", значительно отстает по темпам растаможки от соседних регионов.

Ранее мы сообщали, что у украинцев отбирают "євробляхи" прямо во время растаможки.

Так же, как украинцам показали, как растаможить "евробляху" онлайн.

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Евробляхи
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