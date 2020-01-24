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Украинцы смогут путешествовать без паспорта: как это будет работать

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 07:31
Украинцы смогут путешествовать без паспорта: как это будет работать
Паспорт в смартфоне (коллаж: РБК-Украина)

Паспорт в смартфоне сделает жизнь украинцев более удобной

Паспорт и ID-карта скоро будет лишним при поездках по стране и выезде за границу. В МВД анонсировали, что в приложении "Дія" (государство в смартфоне) появится электронная ID-карта и загранпаспорт.

При помощи "паспорта в смартфоне" украинцы смогут идентифицировать свою личность во время путешествий внутри страны, а также при выезде за ее границы.

Стоит отметить, что загрузить паспорт в смартфон смогут не все, а только те, у кого уже оформлен паспорт в виде ID-карты. Владельцам же бумажных паспортов придется сначала оформить пластиковую карту.

В ведомстве заверили, что технология электронного паспорта уже была успешно протестирована в Миграционной службе Украины. Инновацию планируют внедрить уже в конце февраля.

Таким образом "паспортом в смартфоне" можно будет воспользоваться уже весной 2020.

"Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы впоследствии обязательно расскажем подробнее", - уточнили в пресс-службе министерства.

Украинцы смогут путешествовать без паспорта: как это будет работать

Паспорт в смартфоне (скрин: facebook.com/mvs.gov.ua)

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