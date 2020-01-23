Украинцы до весны получат "паспорт в смартфоне", - МВД

Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Граждане смогут получить электронную ID-карту и загранпаспорт в приложении "Дія"

В приложении "Дія" (государство в смартфоне, - ред.) появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в конце февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Министерство отмечает, что цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.

"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - сообщили в МВД.

Напомним, в Украине 16 декабря началось тестирование мобильного приложения "Дія" с водительскими правами в смартфоне. По состоянию на середину декабря количество зарегистрированных пользователей составляло более 58 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта, то есть ID-карты в смартфоне.

Добавим также, в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах.