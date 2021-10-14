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Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч: что для этого нужно

Автор: Тетяна Самарук

Украинцам объяснили, как можно увеличить свою пенсию до 7 тысяч гривен, если застрахованное лицо будет откладывать деньги в две системы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Как получить такую пенсию

Так, пенсия около 7 тысяч гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников — солидарного и накопительного. Поэтому в таком случае выплаты составят не менее 40% от зарплаты, что соответствует нормам конвенции МОТ.

Кроме того, при взносе в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции на год) это возможно.

Также в министерстве показали модель накопления для человека, который:

  • получает зарплату в 15 000 гривен в месяц;
  • работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа);
  • на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который оплатил работодатель (всего 4% — 600 гривен);
  • после окончания работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;
  • получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3624 гривны.

Поэтому средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну (45% зарплаты).

Пример того, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа и продолжительности выплат (фото: msp.gov.ua)

Ранее мы сообщали, для кого сумма пенсии вырастет только на 80, а не 200 гривен.

Также недавно мы писали, что украинцам повысят минимальную пенсию.

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