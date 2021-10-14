Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч: что для этого нужно

Украинцам объяснили, как можно увеличить свою пенсию до 7 тысяч гривен, если застрахованное лицо будет откладывать деньги в две системы.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Так, пенсия около 7 тысяч гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников — солидарного и накопительного. Поэтому в таком случае выплаты составят не менее 40% от зарплаты, что соответствует нормам конвенции МОТ.
Кроме того, при взносе в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции на год) это возможно.
Также в министерстве показали модель накопления для человека, который:
Поэтому средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну (45% зарплаты).
Пример того, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа и продолжительности выплат (фото: msp.gov.ua)
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