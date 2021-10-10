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Повышение пенсий в Украине: для кого сумма вырастет только на 80, а не 200 гривен

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Воскресенье 10 октября 2021 10:24
Повышение пенсий в Украине: для кого сумма вырастет только на 80, а не 200 гривен Фото: как изменятся минимальные пенсии в Украине с декабря 2021 (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине повысят пенсии с 1 декабря в связи с ростом минимальной заработной платы. Таким образом минималка для пенсионеров увеличится всего на 80 гривен, но имеющие достаточный стаж и возраст получат больше - для них сумма будет на 200 гривен больше и составит уже 2600 гривен.

На это указывают данные в утвержденном бюджете Пенсионного фонда Украины.

Если у граждан будет достаточный для назначения пенсии стаж, но не достигших пенсионного возраста, то для них минимальная пенсия будет равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

То есть для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем, которым не исполнится 65 лет, минимальные выплаты поднимут с декабря с 1854 гривен до 1934 гривен.

В то же время для украинцев по достижению 65-летнего возраста и которые выполнили требования по стажу минимальная пенсия вырастет на 200 гривен, и составит с декабря не 2400 гривен, а 2600 (по формуле 40% минимальной зарплаты).

А вот максимальная пенсия станет больше уже на 800 гривен, и составит с зимы 19 340 гривен.

Как сообщалось, ранее в Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

Напомним, перед этим мы рассказали, какие категории смогут получить дополнительные 50 гривен к пенсии.

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