Украинцы смогут "покупать" деньги в магазине: суть нововведения

В Украине уже со следующего года можно будет обналичить деньги в магазине. Нацбанк планирует разрешить магазинам выдавать наличные держателям банковских карточек прямо через кассы магазинов. Проект такого постановления НБУ сейчас вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается разрешить предприятиям, их подразделениям, а также физическим лицам-предпринимателям принимать к обслуживанию банковские карты "за счет наличной выручки или наличности, полученных из банка, предоставлять держателю электронного платежного средства… услуги по выдаче наличных денег".

Если проект постановления успешно пройдет общественное обсуждение и будет подписан, украинцам будет гораздо легче обналичивать деньги с карточек. Но отмечается, что выдача наличных магазином будет добровольной, а не обязательной для них. Кроме того, речь идет только о "легальных" магазинах, которые проводят расчеты с использованием регистраторов расчетных операций (РРО). В связи с чем возникает вопрос: многие ли магазины захотят воспользоваться предоставленной возможностью и ввести услугу обналичивания?

По мнению экспертов, для бизнеса возможность переводить наличные деньги в безналичные – прямая выгода. Новшество значительно облегчит жизнь предпринимателям, так что, вполне вероятно, воспользоваться им захотят многие.

"Люди часто расплачиваются в магазинах наличными деньгами. И потом магазин должен посчитать эти деньги, сдать на инкассацию, отвезти в банк. Причем за инкассацию придется заплатить. Если же можно будет выдавать деньги физлицам из кассы, не нужно будет везти их в банк, магазины от этого точно выиграют", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Проектом постановления планируется внедрить новшество с 19 апреля 2020 года. А с 1 июля, как ожидается, чеки начнут выдавать в том числе в электронной форме. Впрочем, в сопроводительных документах НБУ пишет, что внедрение новшеств может несколько отодвинуться во времени – в случае если Министерство финансов или налоговая служба не успеют внести соответствующие изменения в свои нормативные акты.

Напомним, что ранее сообщалось как будут работать банки на Новый год.