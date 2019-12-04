В сети продают купюру 1000 грн: просят больше номинала

Деньги (фото: Юлия Березовская, пресс-офис НБУ)

В интернете появилась возможность купить редкую купюру в 1000 гривен

В сети появилась возможность приобрести новую купюру в 1000 гривен, которую ввели в оборот 25 октября. Но почему-то за нее просят на 330 гривен больше ее стоимости. Так на сайте Rozetka в разделе интернет-магазин "Деньги мира" предлагают приобрести купюру за 1330 гривен. Судя по всему, деньги в обороте еще не были и они новые.

Судя по информации на сайте, интернет-магазин специализируется на продаже банкнот всех стран мира и обещают "постоянное расширение ассортимента". В продаже также имеются монеты в 5 гривен "Автономная республика Крым" 2018 года, "Евромайдан" 2015 года или же, например, банковский образец 1 гривны 1994 года за 1068 гривен.

Скриншот (rozetka.com.ua)

На лицевой стороне купюры изображен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. На обратной стороне – здание президиума Национальной академии наук Украины.

Новая банкнота существенно отличается по размеру от других купюр, которые находятся в обращении и это поможет ее не спутать с другими банкнотами. Ее размер – 75 на 160 мм. Основной цвет – голубой.