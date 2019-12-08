Українці зможуть "купувати" гроші в магазині: суть нововведення

В Україні вже з наступного року можна буде перевести в готівку гроші в магазині. Нацбанк планує дозволити магазинам видавати готівку власникам банківських карток прямо через каси магазинів. Проект такої постанови НБУ зараз винесений на громадське обговорення.

Документом пропонується дозволити підприємствам, їх підрозділам, а також фізичним особам-підприємцям приймати до обслуговування банківські карти "за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю електронного платіжного засобу... послуги з видачі готівкових грошей".

Якщо проект постанови успішно пройде громадське обговорення і буде підписаний, українцям буде набагато легше знімати гроші з карток. Але зазначається, що видача готівки магазином буде добровільною, а не обов'язковою для них. Крім того, мова йде тільки про "легальні" магазини, які проводять розрахунки з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). У зв'язку з чим виникає питання: чи багато магазинів захочуть скористатися наданою можливістю і ввести послугу переведення?

На думку експертів, для бізнесу можливість переводити готівку у безготівкові гроші – пряма вигода. Нововведення значно полегшить життя підприємцям, так що, цілком ймовірно, захочуть скористатися ним багато.

"Люди часто розплачуються в магазинах готівкою. І потім магазин повинен порахувати ці гроші, здати на інкасацію, відвезти в банк. Причому за інкасацію доведеться заплатити. Якщо ж можна буде видавати гроші фізичним особам з каси, не потрібно буде везти їх в банк, магазини від цього точно виграють", – каже економічний експерт-аналітик Борис Кушнірук.

Проектом постанови планується впровадити нововведення з 19 квітня 2020 року. А з 1 липня, як очікується, почнуть видавати чеки в тому числі в електронній формі. Втім, у супровідних документах НБУ пише, що впровадження нововведень може дещо змістити в часі – у разі, якщо Міністерство фінансів або податкова служба не встигнуть внести відповідні зміни у свої нормативні акти.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося як працюватимуть банки на Новий рік.