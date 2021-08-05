Украинцы не смогут обменять доллары: что случилось и кого это касается

В Украине граждане стали чаще сталкиваться со сложностями при обмене валюты в банках, и в некоторых случаях отечественные финучреждения вообще отказываются принимать купюры, которые вызывают подозрения - ведь затем такие деньги не пройдут проверку иностранного банка после передачи на реализацию.
Почему это происходит, и какие доллары не принимают в банках - читайте в материале ниже.
Еще в мае Камин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств на период до 2023 года. Как объяснили в пресс-службе Минфина, среди основных направлений - минимизации рисков и угроз и развитие системы финансового мониторинга.
Так, в последнее время ужесточение правил финмониторинга уже "прочувствовали" очень многие мировые банки. Новшества повлияли также и на Украину, где банки начали все чаще отказываться принимать банкноты подозрительного происхождения.
Если обменять изношенные или поврежденные гривневые купюры можно, обратившись в любой банк Украины или региональное подразделение денежного обращения НБУ, то ситуация с долларами - совершенно другая. Старенькие или порванные баксы теперь в Украине поменять на новые стало почти невозможно. Ведь на практике никто из кассиров в финучреждениях не горит желанием быть ответственным за купюру, которую потом невозможно будет реализовать.
Как отметил эксперт в области финансов Василий Невмержицкий, основным критерием банков сейчас является "чистота происхождения" иностранной валюты, передает GSMinfo.
Так, в банках с недавнего времени принялись довольно тщательно проверять не только подлинность купюры, но и ее историю, дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции.
Больше всего подозрений вызывают именно купюры с проколами, странными пятнами, или надрывами. Такой денежный знак банковское учреждение обязательно должно отправить в банк-корреспондент, который является ее иностранным партнером и помогает в реализации валюты. На этом этапе и может возникнуть ряд вопросов о происхождении "странной" купюры.
Кроме вопроса обмена валют, финмониторинг серьезно усложнил еще ряд финансовых операций. Так, банковские учреждения стали чаще отказывать осуществить переводы средств со счета клиента. Некоторым гражданам, которые вызвали у банка подозрение, вообще отказываются предоставлять любые услуги.
Система финансового мониторинга сейчас может заблокировать такие операции, как:
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины снял еще часть валютных ограничений.
Напомним, 12 мая Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег.