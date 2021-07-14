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Как и где обменять поврежденные деньги: подробная инструкция

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Среда 14 июля 2021 22:40
Как и где обменять поврежденные деньги: подробная инструкция Фото: где в Украине обменять поврежденные деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Украинцы часто сталкиваются с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами. В случае возникновения такой проблемы нужно обратиться в любой банк Украины или региональное подразделение денежного обращения Национального банка Украины.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Поэтому, рано или поздно все деньги, находящиеся в обращении, теряют свое состояние. Люди их постоянно комкает, сгибают, разгибают, хватают жирными руками, поэтому они со временем приобретают неприглядный вид.

Как известно, скорее изнашиваются мелкие купюры номиналом от 1 до 50 гривен. Они могут служить от года до трех. Однако, купюры 100 и 200 гривен более живучи, поэтому они могут дотягивать и до десяти лет. "Долгожителем" является банкнота номиналом 500 гривен, которая способна сохранить свои платежные свойства более десяти лет.

Какие банкноты подлежат обмену

В банке кассир без каких-либо ограничений должен принимать для обмена банкноты:

  • имеющих явные признаки изношенности, повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы;
  • также, если вы сохранили целую часть банкноты площадью не менее 55% своей первоначальной площади;
  • которые разорваны или разрезанные на две части. Однако, на них сохранились оба одинаковые номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты.

В НБУ рассказали, что предприятия, которые работают с наличными (магазины, аптеки, АЗС, пункты питания и т.п.) не принимают для расчета сильно изношены или поврежденные банкноты.

Ранее мы сообщали, что НБУ снял еще часть валютных ограничений.

Также показали 2 копейки, которые вы можете продать за 1000 долларов.

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