Українці не зможуть обміняти долари: що сталося і кого це стосується

В Україні громадяни стали частіше стикатися зі складнощами при обміні валюти в банках, і в деяких випадках вітчизняні фінустанови взагалі відмовляються приймати купюри, які викликають підозри - адже потім такі гроші не пройдуть перевірку іноземного банку після передачі на реалізацію.
Чому це відбувається, і які долари не приймають в банках - читайте в матеріалі нижче.
Ще в травні Кабмін затвердив стратегічні напрямки протидії відмиванню коштів на період до 2023 року. Як пояснили в прес-службі Мінфіну, серед основних напрямків - мінімізації ризиків і загроз та розвиток системи фінансового моніторингу.
Так, останнім часом посилення правил фінмоніторингу вже "відчули" дуже багато світових банків. Нововведення вплинули також і на Україну, де банки почали все частіше відмовлятися приймати банкноти підозрілого походження.
Якщо обміняти зношені або пошкоджені гривневі купюри можна, звернувшись до будь-якого банку України або регіонального підрозділу грошового обігу НБУ, то ситуація з доларами - зовсім інша. Старенькі або порвані бакси тепер в Україні поміняти на нові стало майже неможливо. Адже на практиці ніхто з касирів у фінустановах не горить бажанням бути відповідальним за купюру, яку потім неможливо буде реалізувати.
Як зазначив експерт у галузі фінансів Василь Невмержицький, основним критерієм банків зараз є "чистота походження" іноземної валюти, передає GSMinfo.
Так, в банках віднедавна почали досить ретельно перевіряти не тільки справжність купюри, але і її історію, щоб упевнитися, що дана банкнота не була задіяна в якихось підозрілих угодах, як наркоторгівля, торгівля зброєю, інші незаконні операції.
Найбільше підозр викликають саме купюри з проколами, дивними плямами, або надривами. Такий грошовий знак банківська установа обов'язково повинна відправити в банк-кореспондент, який є її іноземним партнером і допомагає в реалізації валюти. На цьому етапі й може виникнути ряд питань про походження "дивної" купюри.
Крім питання обміну валют, фінмоніторинг серйозно ускладнив ще ряд фінансових операцій. Так, банківські установи стали частіше відмовляти здійснити перекази коштів з рахунку клієнта. Деяким громадянам, які викликали у банку підозру, взагалі відмовляються надавати будь-які послуги.
Система фінансового моніторингу зараз може заблокувати такі операції, як:
Раніше повідомлялося, що Національний банк України зняв ще частину валютних обмежень.
Нагадаємо, 12 травня Кабмін затвердив стратегічні напрямки протидії відмиванню грошей.