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Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 17:23
Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег Фото: правительство одобрило стратегические направления противодействия отмыванию денег (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.

Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.

Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:

  • совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
  • совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
  • международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.

Напомним, в начале марта Кабмин утвердил План борьбы с выводом средств в офшоры. Он рассчитан до конца 2022 года.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2020 года Евросоюз внес изменения в "черный список" оффшоров.

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