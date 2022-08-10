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Украинцы смогут бесплатно избавиться от шрамов войны: куда обращаться для коррекции рубцов

Фото: пострадавшим из-за войны украинцам проведут эстетические коррекции шрамов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы, которые получили ранения и шрамы из-за российской полномасштабной войны, находясь в зоне активных боевых действий, могут бесплатно получить эстетическую коррекцию рубцов.

Об этом передали на сайте инициативы NoScar.

Коррекцию шрамов на лице и теле проводят более 40 пластических хирургов из разных городов Украины. Врачи также делают реконструктивные операции пострадавшим из-за военных действий гражданам.

Программа действует бессрочно - пока есть пострадавшие украинцы, которые обращаются за помощью.

Пострадавшим окажут помощь бесплатно или с оплатой лишь расходных материалов.

Как принять участие

  1. Заполнить форму на сайте NoScar, указав ФИО, номер телефона, пол, возраст, город, описав травму или ранение (когда и как было получено, как лечили), и по возможности добавить фото для врача.
  2. Заявка будет скоординирована и пациенту подберут врача с необходимыми компетенциями.
  3. После согласования деталей по коррекции, пациенты самостоятельно координируют время и место проведения коррекции с врачом.

Пластические хирурги бесплатно проводят эстетическую коррекцию шрамов гражданам, пострадавших из-за войны (фото: скрин no-scar.helsi.me)

Ранее мы рассказывали, на какую бесплатную медицинскую помощь в Киеве могут рассчитывать переселенцы.

А также писали, как заключить декларацию с семейным врачом во время войны.

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хирургиямедицинская помощьПереселенцы с Донбасса