Українці зможуть безкоштовно позбутися шрамів війни: куди звертатися для корекції рубців

Українці, які отримали поранення та шрами через російську повномасштабну війну, перебуваючи в зоні активних бойових дій, можуть безплатно отримати естетичну корекцію рубців.
Про це передали на сайті ініціативи NoScar.
Корекцію шрамів на обличчі та тілі проводять понад 40 пластичних хірургів із різних міст України. Лікарі також роблять реконструктивні операції постраждалим через військові дії громадянам.
Програма діє безстроково - доки є постраждалі українці, які звертаються по допомогу.
Потерпілим нададуть допомогу безплатно або з оплатою лише витратних матеріалів.
Як взяти участь
Пластичні хірурги безплатно проводять естетичну корекцію шрамів громадянам, які постраждали через війну (фото: скрін no-scar.helsi.me)
Раніше ми розповідали, на яку безплатну медичну допомогу у Києві можуть розраховувати переселенці.
А також писали, як укласти декларацію із сімейним лікарем під час війни.