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Українці зможуть безкоштовно позбутися шрамів війни: куди звертатися для корекції рубців

Фото: постраждалим через війну українцям проведуть естетичні корекції шрамів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українці, які отримали поранення та шрами через російську повномасштабну війну, перебуваючи в зоні активних бойових дій, можуть безплатно отримати естетичну корекцію рубців.

Про це передали на сайті ініціативи NoScar.

Корекцію шрамів на обличчі та тілі проводять понад 40 пластичних хірургів із різних міст України. Лікарі також роблять реконструктивні операції постраждалим через військові дії громадянам.

Програма діє безстроково - доки є постраждалі українці, які звертаються по допомогу.

Потерпілим нададуть допомогу безплатно або з оплатою лише витратних матеріалів.

Як взяти участь

  1. Заповнити форму на сайті NoScar, вказавши ПІБ, номер телефону, стать, вік, місто, описавши травму або поранення (коли і як було отримано, як лікували), та по можливості додати фото для лікаря.
  2. Заявка буде скоординована і пацієнту підберуть лікаря з необхідними компетенціями.
  3. Після узгодження деталей щодо корекції пацієнти самостійно координують час і місце проведення корекції з лікарем.

Пластичні хірурги безплатно проводять естетичну корекцію шрамів громадянам, які постраждали через війну (фото: скрін no-scar.helsi.me)

Раніше ми розповідали, на яку безплатну медичну допомогу у Києві можуть розраховувати переселенці.

А також писали, як укласти декларацію із сімейним лікарем під час війни.

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