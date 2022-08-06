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В Киеве переселенцы могут получить бесплатную медицинскую помощь: куда обратиться

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Киев, Суббота 06 августа 2022 10:24
В Киеве переселенцы могут получить бесплатную медицинскую помощь: куда обратиться Где в Киеве беженцы могут получить помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вынужденные переселенцы в Киеве должны получать необходимую медицинскую помощь бесплатно и безотказно.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет КГГА.

На какую медпомощь могут рассчитывать переселенцы

Этим людям доступны все виды медицинской помощи по программе медицинских гарантий:

  • первичная медпомощь,
  • специализированная,
  • получение медикаментов по программе "Доступные лекарства" и т.д.

Так, несмотря на наличие или отсутствие подписанной с врачом декларации, внутренне перемещенные лица могут обратиться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, где при необходимости гарантированно получат полный пакет услуг:

  • диагностику и лечение заболеваний;
  • базовые тесты и анализы;
  • направление к врачам узкой специализации или на обследование;
  • рецепты по программе «Доступные лекарства» и инсулин (если это повторный рецепт);
  • паллиативную помощь,
  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
  • прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

По каким адресам можно обратиться

Найти адреса ближайших центров первичной медико-санитарной помощи можно по этой ссылке.

Также безотказно оказывается медицинская помощь по пакетам программы медицинских гарантий на вторичном и третичном уровнях: лечение инсульта, инфаркта, раннее выявление и лечение онкологии, медицинская помощь роженицам, новорожденным в сложных неонатальных случаях и т.д.

Продолжает работать во время военного положения и программа "Доступные лекарства". Так, пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить лекарственные средства, входящие в программу – безвозмездно или с небольшой доплатой.

По информации Минздрава Украины, для обеспечения доступа пациентов к этому лекарству на время войны были упрощены процедуры их получения, в частности пациенты могут получать такие лекарства по электронному или бумажному рецепту.

Все 47 препаратов инсулина, входящих в программу реимбурсации, можно получать без доплат.

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Кстати, ученые назвали заболевание, которое в три раза повышает риск инсульта у женщин.

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