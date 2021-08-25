Украинцы в самолете спели гимн в честь Дня Независимости (видео)

Вчера, 24 августа, Украина отмечала 30-ю годовщину Дня Независимости. При этом отмечали праздник даже те, кто летел на отдых. Пассажиры самолета, который направлялся в Египет, спели гимн прямо на борту.
Об этом сообщает "24 канал".
Самолет с украинцами летел со Львова в Египет 24 августа. По словам очевидцев, пилот в этот день здоровался с пассажирами лозунгом "Слава Украине".
После этого пассажиры решили спеть гимн Украины. Один из пассажиров записал все на видео.
Украинцы в День Независимости спели гимн Украины в самолете (видео: 24tv.ua)
Напомним, ко Дню Независимости гимн Украины исполнили актеры театра Франко на острове Хортица. Они спели его малоизвестную версию - казацкий вариант.
По мнению авторов идеи, именно это место украинской силы идеально подходит для исполнения казацкого гимна.
Мы также писали о том, что на концерте ко Дню Независимости "воскресили" Кузьму Скрябина. Любимец миллионов украинцев "пел" вместе с музыкантами своей группы "Скрябин" песню "Люди, як кораблі". Это стало для зрителей настоящим сюрпризом. Многие начали подпевать.
Отметим, что Андрею Кузьменко 17 августа исполнилось бы 53 года. Он погиб 2 февраля 2015 года в автомобильной аварии возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От тяжелых травм он скончался на месте.