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На Хортице спели гимн Украины в казацкой версии (видео)

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 09:42
На Хортице спели гимн Украины в казацкой версии (видео) Фото: На Хортице спели Гимн Украины (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Ко Дню Независимости Гимн Украины исполнили актеры театра Франко на острове Хортица. Они спели его малоизвестную версию.

Казацкий вариант государственного гимна опубликовали на официальном Youtube-канале Национального заповедника "Хортица".

Исполнителями гимна стали актеры Национального академического драматического театра им. Ивана Франко. Легендарный остров Хортица стал прекрасной локацией для съемок. По мнению авторов идеи, именно это место украинской силы идеально подходит для исполнения казацкого гимна.

"За основу мы взяли Гимн Украины, версии которого знакомы не всем. В Википедии по запросу "Ще не вмерла України" вы увидите необычный вариант гимна в исполнении ансамбля аутентичного украинского пения "Божичи", там есть и слова, и аудиозапись. Часто его называют казацкой версией. В этом гимне именно мелодия создает особое настроение во время прослушивания. Очень энергичная и животворная. Чем больше мы будем генерировать украинский контент, тем больше мы будем усиливать украинскую культуру и тем сильнее мы будем", – рассказала куратор культурных проектов Вероника Селега.

Съемки клипа на Хортице длились всего один день.

"Я впервые попала на остров Хортица. Мистическое место, абсолютное место силы! Все сложилось так, как не бывает. Там точно что-то есть. Я это видела лично и видела по актерам. Они набрались вдохновения, энергии, силы и ходили счастливыми. Мы сразу заметили, что мелодия очень интересная и необычная. Начинаешь петь и чувствуешь мощный столб энергии. В этой песне заложено больше, чем мы слышим", – сказала главный хормейстер Сусанна Карпенко.

Как мы писали ранее, украинцы назвали главные символы страны.

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