Українці в літаку заспівали гімн на честь Дня Незалежності (відео)

Літак з українцями летів зі Львова до Єгипту 24 серпня. За словами очевидців, пілот в цей день вітався з пасажирами гаслом "Слава Україні".

Після цього пасажири вирішили заспівати гімн України. Один з пасажирів записав все на відео.

Українці в День Незалежності заспівали гімн України в літаку (відео: 24tv.ua)